نجم ريـال مدريد يعترف بسخرية لاعبي فريقه من سقوط برشلونة أمام البايرن

اعترف توني كروس نجم فريق ريـال مدريد الإسباني، بتواجد حالة من السخرية بين لاعبي الفريق الملكي، من هزيمة برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال، أمام البايرن بنتيجة «8 - 2»، الجمعة الماضي.

وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا، أن هذا الأمر لا يستطع أن يخفيه، لكننا بلا شك احتفلنا بسقوط برشلونة التاريخي أمام البايرن، وانتابتنا حالة من السخرية، والآن أصبح الفريق الألماني مفضلاً

لدى عدد من جماهير الريـال.كان فريق ريـال مدريد قد ودع منافسات البطولة من دور الـ 16 على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.ويصطدم فريق بايرن ميونيخ بطموح فريق ليون الفرنسي في مواجهة نصف النهائي للبطولة ، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم.