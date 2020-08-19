نيمار مهدد بالحرمان من نهائي دوري أبطال أوروبا

فجّرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مفاجآة باحتمالية إيقاف مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور، في دوري أبطال أوروبا وبالتالي الغياب عن المباراة النهائية.

وكان باريس سان جيرمان قد حجز مقعده في المشهد الختامي للمسابقة لأول مرة في تاريخه، بعد أن عبر ريد بول لايبزيج الألماني بثلاثية بيضاء سهرة الثلاثاء.

وأوضح تقرير ديلي ميل بأن نيمار خرق البروتوكول الطبي المعمول به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عندما بادل قميصه مع لاعب لايبزيج “مارسيل هالستينبرج”.

وذكرت يومية “آس” الإسبانية أن قواعد يويفا تقتضي بإيقاف اللاعب الذي يبادل قميصه مع لاعب آخر لمباراة واحدة، إضافة إلى عزله لمدة 12 يومًا.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين بايرن ميونيخ الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي، يوم 23 من شهر أغسطس الحالي.

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