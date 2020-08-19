مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم نجم بورنموث في الميركاتو الصيفي

ينافس مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، من أجل حسم صفقة ضم نجم بورنموث ديفيد بروكس، وذلك بعدما فشل الشياطين الحمر في الاتفاق مع إدارة بوروسيا دورتموند لضم الجناح الإنجليزي جادون سانشو.

وأصبح لاعب بورنموث البالغ من العمر 23 عامًا محط أنظار ليفربول لتدعيم دكة بدلاء الفريق الهجومية، بعدما أثار إعجاب مسئولي الريدز، ولكنهم قد يواجهون منافسة شرسة من غريمهم اللدود مانشستر يونايتد، وفقا لما ذكرته صحيفة الميرور الإنجليزية.

قدم بروكس أداء مميزا في الموسمين الماضيين، ولكن بعد هبوط بورنموث إلى التشامبيونشيب، قد يضطرون إلى بيعه لجلب صفقات جديدة لإعادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرجح أن يصل سعره إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

ودخل بروكس ضمن المرشحين لتعويض فشل صفقة سانشو في مانشستر يونايتد، رفقة دوجلاس كوستا من يوفنتوس وجاك جريليش من أستون فيلا، لكن الشياطين الحمر مازالوا يأملون في إتمام صفقة سانشو.

تجدر الإشارة بأن بروكس انضم إلى صفوف بورنموث قادما من شيفيلد يونايتد في عام 2018؛، في صفقة بقيمة 11.5 مليون جنيه إسترليني، وسجل سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، بينما أبعدته الإصابة عن المشاركة في موسمه الثاني لفترة طويلة، وعاد عقب استئناف النشاط الرياضي لكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من الهبوط.

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