رسميًا: رونالدو كومان مدربًا لـ “برشلونة”

أعلن نادي برشلونة التوقيع مع المدير الفني الهولندي “رونالد كومان” كمدرب جديد للفريق خلفًا للمقال كيكي سيتين.

ووقع كومان مع برشلونة على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2022، بعد أن فسخ عقده مع المنتخب الهولندي الذي كان يستعد لنهائيات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل 2021.

وصرح المدرب الهولندي في وقت سابق انه وضع بند في عقده مع الاتحاد الهولندي أثناء التوقيع معه للاشراف على الطواحين يسمح له بالمغادرة في حال طلبه ناديه السابق برشلونة.

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‏ وخاض مدرب ايفرتون وساوثامبتون السابق تجربة قصيرة في اسبانيا مع فالنسيا أشرف خلالها على الفريق في 34 مباراة محققاً 11 فوز و9 تعادلات و14 هزيمة، كما توج معهم بكأس ملك اسبانيا عام 2008.

وكان برشلونة قد أقال كيكي سيتين يوم الاثنين الماضي بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية 8-2 امام بايرن ميونخ.

ويسعى برشلونة إلى ترميم الصفوف استعدادا للموسم الجديد 2020/2021 وذلك بتغيير المدرب والتخلص من بعض اللاعبين الغير مرغوب فيهم مستقبلاً.

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