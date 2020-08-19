مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة كوليبالي

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن موافقة مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي، على الانتقال لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي 2020.

وأوضحت الصحفية أن كوليبالي قد اتفق مع مانشستر سيتي على الشروط الشخصية، وسيوقع عقدا يمتد حتى عام 2025، بعدما قدم السيتي عرضا تصل قيمته إلى 70 مليون يورو للفريق الإيطالي.

وسيمنح مانشستر سيتي المدافع السنغالي ذو ال29 عاما راتبا يصل إلى 10 مليون يورو، ليفوز بخدمات اللاعب الذي كان محط أنظار عدة فرق من بينها برشلونة الإسباني، لكن الفريق الإنجليزي حسم الصفقة بنسبة كبيرة.

وفي المقابل، سيقوم نابولي بتعويض رحيل كوليبالي، بمحاولة ضم مدافع فريق ليل الفرنسي، اللاعب البرازيلي جابرييل ماجالهايس، والذي يعتبر مرشحا للانتقال نحو أرسنال الإنجليزي، لكن نابولي لم يفقد الأمل في ضم اللاعب بعد.

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