رسميًا: دورتموند يتعاقد مع لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع لاعب ريال مدريد، البرازيلي رينير جيسوس، على سبيل الإعارة لمدة عامين، حتى يونيو 2022.

وتألق رينير رفقة فريقه السابق فلامنجو البرازيلي، والذي حقق معه الثنائية ( الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس )، مما دفع ريال مدريد لضمه في يناير الماضي، ولكنه لم يشارك مع الفريق الثاني سوى في ثلاث مباريات سجل خلالها هدفين قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وتدرب رينير رفقة الفريق الأول لريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان.

وعلق المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني مايكل زورك على الصفقة قائلا: “رينير لاعب يمتلك موهبة هائلة ويمكن استخدامه في مواقع مختلفة في خط الهجوم”.

مضيفًا: “لقد كنا نراقب الصبي منذ أكثر من عامين ، ولديه مهارات فنية رائعة أيضًا القدرات الجسدية، بعد استراحة طويلة من المنافسة ، سنمنحه الوقت الذي يحتاجه للتعود على كرة القدم الألمانية المحترفة ، ثم سيكون خيارًا إضافيًا في الهجوم. ”

وتحدث رينير جيسوس بعد توقيع العقد: “أنا سعيد لوجودي مع بوروسيا دورتموند الآن، يشتهر النادي بالمراهنة على اللاعبين الشباب وجعلهم أفضل، أريد أن أتعلم الكثير هنا ، وألعب كثيرًا وأساعد الفريق على النجاح، آمل أن نحظى بالعديد من اللحظات السعيدة معًا”.

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