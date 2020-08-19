رياضة | نجم الزمالك يهدد بالرحيل.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يهدد بالرحيل.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية أن محمود علاء نجم دفاع الزمالك هدد إدارة ناديه بالرحيل بسبب تجاهله حتى الآن في العديد من الأمور.
ولم يمنح مسئولو القلعة البيضاء محمود علاء حتى الآن مقدم تجديد تعاقده مع النادي وذلك بعد أن وقع على عقوده الجديدة في أبريل الماضي وهو الأمر الذي أغضبه كثيرًا.
ويمتلك محمود علاء أكثر من عرض خليجي بمقابل مادي ضخم من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو ماجعله يطالب بعقد جلسة مع مسئولي الفارس الأبيض في الأيام المقبلة.
ويحتل الزمالك قبل مواجهة مصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة مع العلم أنه سيتم خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب اعتبار الفريق الأبيض منسحبا أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة الرابعة.
ويحتل نادي مصر المركز الثامن عشر والأخير في جدول الدوري برصيد 12 نقطة فقط بعدما حقق انتصارين فقط وستة تعادلات وخسر عشر مواجهات.