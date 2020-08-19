رياضة | فينجر يقترب من العودة للتدريب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فينجر يقترب من العودة للتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الفرنسي آرسين فينجر، مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، العودة لعالم التدريب مرة أخرى، حيث أنه منذ الرحيل عن تدريب الجانرز في صيف 2018، لم يتول قيادة أي فريق.

وكشفت تقارير صحفية عن عرض فينجر لخدماته على الاتحاد الهولندي لخلافة كومان في قيادة الطواحين خلال بطولة اليورو.

وكان برشلونة أعلن، أول أمس الإثنين، إقالة كيكي سيتين رسميًا من قيادة الفريق، كما كشف عن تعاقده رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي السابق.

جدير بالذكر أن فينجر كان صرح في وقت سابق برغبته في العودة للتدريب قائلًا: "كل يوم، أريد أن أدرب، لقد كنت أفعل هذا طوال حياتي، لكني لن أقوم بالكثير من القتال، عمري 70 سنة، لقد قدمت الكثير، الآن ألعب الروليت الروسية قليلًا".