رياضة | منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية مصرية اليوم مفاجأة جديدة بشأن رغبة بيراميدز في التعاقد مع لاعب آخر من الأهلي.

وقال الإعلامي كريم رمزي خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت إن بيراميدز بالفعل يفاوض نجم جديد من الأهلي واقترب من التوقيع معه.

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وتابع: "بعد الحصول على خدمات أحمد فتحي ورمضان صبحي سيكون هناك نجم جديد في الطريق".

وأفادت تقارير أن محمد شريف لاعب الأهلي والمعار لصفوف إنبي يأتي ضمن أولويات بيراميدز للتعاقد معه وبالفعل وقع على عقود انضمامه للفريق السماوي في انتظار الاتفاق النهائي مع النادي.

ويحتل محمد شريف المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز الذي يعتلي الصدارة برصيد 16 هدفا.