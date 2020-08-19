رياضة | عاجل.. نيمار مهدد بالإيقاف والغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. نيمار مهدد بالإيقاف والغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مهددًا بالإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل رغم تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أووربا بالفوز بثلاثية نظيفة على لايبزيج الألماني في نصف النهائي.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن نيمار خرق البرتوكول الطبي والقواعد الاحترازية لفيروس كورونا بعد تبديل القمصان مع مدافع لايبزيج مارسيل هالستنبرج وأصبح معرضًا للإيقاف من قبل يويفا بسبب انتهاك قواعد الوباء.

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وأوضحت "ديلي ميل" أن يويفا أقر أن اللاعبين الذين يبتادلون القمصان عقب المباراة سيتم إيقافهم لمباراة واحدة ويتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 12 يومًا.