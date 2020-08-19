رياضة | نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة تواجه فايلر قبل القمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة تواجه فايلر قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر سيتأثر بالغيابات والإصابات العديدة التي ضربت عناصر الفريق في لقاء أسوان، علاوة على رحيل أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميهوب في تصريحات عبر "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" هناك غيابات وإصابات كثيرة وكلها مؤثرة للأهلي، علاوة على رحيل رمضان صبحي، وغياب حسين الشحات وإيقاف محمود كهربا، وجيرالدو الذي أصيب في المباراة السابقة، الأمر صعب للغاية، وتعويضهم سيتطلب تغير مراكز بعض اللاعبين".

وأضاف:" من الوارد أن يلعب محمد هاني في مركز الجناح أمام الزمالك، وارد أن يقوم فايلر بتغيير طريقة اللعب، وقد يشارك وليد سليمان أساسيا على الطرفين، في ظل امتلاكه الخبرات وحالته البدنية جيدة".

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وواصل:" مباراة الأهلي والزمالك تحتاج لاعبين قادرين على تحمل الضغوط".

وأكمل ميهوب: "فايلر يجب أن يفكر في الدفع بالسنغالي آليو بادجي في لقاء الزمالك، خاصة بعد هدفه في لقاء أسوان، وستكون المباراة دافع له للظهور بشكل جيد أمام جماهير النادي الأهلي، وقد تكون المباراة بمثابة شهادة ميلاد للاعب مع الفريق".

وأضاف:" يجب استغلال الحالة النفسية لبادجي، وقد يكون بمثابة مفاجأة فايلر في لقاء الزمالك، والكل يريد دائما المشاركة في مباريات القمة، ويسعى للظهور بشكل طيب".