رياضة | عاجل.. إصابة 8 نجوم في الوداد بفيروس كورونا قبل لقاء الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة 8 نجوم في الوداد بفيروس كورونا قبل لقاء الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الوداد المغربي إصابة 5 لاعبين جدد بفيروس كورونا بعد خضوع أفراد الفريق لمسحة طبية وذلك قبل لقاء الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.

وتعرض الوداد لإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا – من قبل - الأمر الذي فرض تأجيل الكلاسيكو أمام الجيش ثم أجرى مسحة جديدة كشف عن 5 لاعبين جدد ليصبح الإجمالي ثمانية لاعبين.

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وأكد الوداد أن جميع المصابين يتابعون علاجهم، وأن حالتهم الصحية جيدة، مضيفا أن الفريق يخضع لعزل صحي في أحد الفنادق في الدار البيضاء.

كانت مباراة الوداد ضد رجاء بني ملال في الدوري المغربي قد تأجلت بسبب إصابة لاعبين من الفريقين.