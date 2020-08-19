رياضة | لوفرين يوضح.. ماذا تطور في صلاح منذ أول موسم مع ليفربول؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لوفرين يوضح.. ماذا تطور في صلاح منذ أول موسم مع ليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضح ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، ماذا تطور في محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي منذ يومه الأول في قلعة الريدز.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اعتقد بأن صلاح انضم لفريق كبير وفهم بأن ليفربول كبير ويجب عليه أن يتطور".

وأكمل: "كان لديه تطلعات كبيرة وشخصيته نضجت أكثر لتحقيق المزيد، فهذا ساعده للحفاظ على تركيزه وهدفه لكي يكون الأفضل كل يوم".

وأكمل: "لهذا السبب الكثيرون يحترمونه، فهو لا يؤدي موسم واحد فقط، لكن بعد الموسم الأول تلقى نقدا وكان جاهز للموسم الثاني وأدى بنفس الأداء الأفضل ويستحق أكثر مما يتم وصفه به".