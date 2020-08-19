رياضة | نجم الزمالك السابق: طريقة الدفع بالناشئين خطأ قاتل من كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: طريقة الدفع بالناشئين خطأ قاتل من كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق السيد لاعب الزمالك السابق ان الزمالك اهدر نقطتين بسبب الإعتماد على الناشئين في مباراة اليوم امام اف سي مصر .

واضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان كارتيرون ارتكب خطأ كبير في مباراة اليوم بمشاركة اكثر من لاعب في مباراة مصر ونتيجة التعادل كانت طبيعيه في ظل إراحة العناصر الأساسية.

وتابع ان مباراة القمة القادمة خارج الحسابات نظرا لغياب الفريقين عن مستواهم المعهود بسبب توقف النشاط الرياضي لاكثر من ٤ شهور بسبب فيروس كورونا.