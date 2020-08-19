رياضة | رسميا.. دورتموند يتعاقد مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. دورتموند يتعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا انتقال لاعبه البرازيلي الشاب رينير جيسوس إلى بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه توصله لاتفاق مع دورتموند لإعارة رينير لمدة موسمين تنتهي في يونيو 2022.

وانضم رينير إلى ريال مدريد في يناير الماضي، قادمًا من صفوف فلامنجو مقابل 30 مليون يورو.

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وشارك رينير مع فريق الشباب بريال مدريد (كاستيا) خلال مباريات الموسم الماضي.

وقام ريال مدريد بإعارة رينير، لاكتمال صفوفه باللاعبين الأجانب، وعدم حصول اللاعب على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لاكتسابه الخبرات اللازمة.