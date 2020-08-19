رياضة | جمال حمزة يكشف سبب تعثر الزمالك أمام نادي مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جمال حمزة يكشف سبب تعثر الزمالك أمام نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، أنه لم يكن هناك انسجام بين لاعبي الأبيض في مباراة الأمس التي تعادل فيها سلبيا أمام نادي مصر، ويرجع ذلك لعدد الناشئين الكبير في تشكيل الفريق.

وتابع جمال حمزة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، "نادي الزمالك يضع تركيزه لحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكونها أولوية لديه، ولكن استمرار المكسب في بطولة الدوري مُهم أيضا".

وأشار إلى أن إعطاء الثقة للاعبي النادي الناشئين أمر رائع لكن ليس بكل هذا العدد في مباراة واحدة.

ورأى أن نتيجة التعادل مع نادي مصر بالنسبة لتشكيل الزمالك الذي كان مفتقد أصحاب الخبرات نتيجة طيبة بالنسبة للفريقين وليس نادي مصر فقط.