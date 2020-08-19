رياضة | برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني للاستغناء عن لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن أن برشلونة مهتم بضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد مع رونالد كومان.

وأشار الموقع إلى أن سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز هما نجمي برشلونة اللذان يجذبان اهتمام إنتر ميلان ويمكن إقحامهما في عملية ضم لاوتارو.