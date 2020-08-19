رياضة | أحمد حسن: لقاء القمة صعب كالعادة ولكن الزمالك مكتمل الصفوف عكس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: لقاء القمة صعب كالعادة ولكن الزمالك مكتمل الصفوف عكس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي يمر بظروف صعبة للغاية قبل لقاء الزمالك، في ظل الإصابات والغيابات العديدة، ولكن المباراة لها حسابات خاصة ولا يمكن التكهن بنتيجتها مطلقا.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: " الزمالك يضم وفرة من اللاعبين في كل المراكز، هناك حلول كثيرة أمام باتريس كارتيرون، في كل المراكز".

وأضاف:" احيي كارتيرون على الدفع باللاعبين الناشئين، خاصة أن مسابقة الدوري ستكون فرصة لديه من اجل اكتشاف لاعبين جدد، وظهر عدد من الناشئين بلاعبين مميزين".

وواصل:" لقاء الأهلي والزمالك صعب كالعادة، ولكن الزمالك مكتمل الصفوف في كل المراكز، وليس لديه غيابات مؤثرة عكس الأهلي الذي يعاني من إصابات عديدة وغيابات في كل المراكز داخل الملعب".