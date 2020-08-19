رياضة | لوديويجيس مدربا مؤقتا لمنتخب هولندا بعد رحيل كومان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لوديويجيس مدربا مؤقتا لمنتخب هولندا بعد رحيل كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المدرب المساعد دوايت لوديويجيس سيتولى مسؤولية المنتخب الأول بشكل مؤقت، بعد أن رحل رونالد كومان عن تدريب الفريق ليتولى المسؤولية في برشلونة الإسباني.

وتولى كومان /57 عاما/ تدريب المنتخب الهولندي منذ عام 2018 وقاد الفريق إلى نهائي دوري أمم أوروبا 2019 والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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ويعود المنتخب الهولندي إلى المنافسات من جديد عبر دوري الأمم بمواجهة نظيره البولندي في أمستردام في الرابع من سبتمبر المقبل، ثم يواجه المنتخب الإيطالي بعدها بثلاثة أيام.

وأثنى إيريك جودي على كومان قائلا إنه أعاد للمنتخب الهولندي رونقه بعد سنوات عصيبة.

كذلك قال كومان إنه كان "شرفا" له أن يدرب المنتخب الهولندي، وتوقع "مستقبلا جميلا" للفريق.