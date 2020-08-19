رياضة | اتحاد الكرة يستقر على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمشاهدة مباراة كبري بين الزمالك والأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي سيقام يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكشف مسؤولي الاتحاد المصرى لكرة القدم أن طاقم التحكيم الذي سيقود اللقاء سيكون أوروبيًا ويتم الإتفاق معه من أجل إدارة المباراة.

وأوضح مسؤولي اتحاد الكرة أن طاقم التحكيم لن يكون من رومانيا وانه تم الإستقرار على الطاقم الذي سيدير اللقاء.

ويذكر أن النادى الأهلى يتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما الزمالك فى المركز الثانى برصيد 38 نقطة.