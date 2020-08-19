رياضة | اتحاد الدراجات النارية يوقع عقد تسويق رالي مصر ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الدراجات النارية يوقع عقد تسويق رالي مصر ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسؤولو الإتحاد المصرى للدراجات النارية استعدادهم لإطلاق رالى مصر المقرر اقامته فى 19 سبتمبر القادم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأتم مسؤلى الإتحاد اتفاقهم مع شركة جزله للخدمات التسويقية من أجل وضع خطة متكاملة لتسويق الحدث الرياضى من أجل خروجه بالصورة التى تليق بإسم مصر .

وكان ابراهيم فايد المدير التنفيذى للإتحاد قد وقع عقد تسويق رالي مصر للدراجات النارية مع شركة جزله للخدمات التسويقية بحضور مهاب سليمان المدير التنفيذى للشركة والذى يمتلك خبرة طويلة فى هذا المجال.

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ويسعى الاتحاد المصري للدراجات النارية إلى جذب الأنظار نحو هذة الرياضة العالمية و زيادة الاهتمام بها لدى الشباب.

وكشف مهاب سليمان أنه يتم الآن وضع تصور كامل للبطولة من أجل اخراجها بالشكل الذى يليق بمصر والمساهمة فى تنشيط السياحة الرياضية والتى تولى الدولة اهتماماً كبيراً بها فى الفترة الأخيرة.

وأضاف مهاب أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الحدث المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الوصول للشكل النهائى للتنظيم والذى سيكون بداية دخول مصر للمحافل الدولية فى اللعبة .