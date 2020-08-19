رياضة | حالة من القلق تسود الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حالة من القلق تسود الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود معسكر النادي الأهلي حالة من القلق الشديد، قبل اللقاء المرتقب ضد نادي الزمالك، في القمة المقررة ضمن الاسبوع رقم 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي قطبي كرة القدم المصرية يوم السبت 22 أغسطس على ارضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات الجولة 21 من البطولة.

وذكرت مصادر صحفية، أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قلق بشدة من الإصابات والغيابات التي تضرب الأهلي قبل المباراة.

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وتلقى الأهلي 3 إصابات خلال لقاء أسوان الماضي في الجولة 20، والذي انتهى بثلاثية دون رد، كانت أخطرها إصابة المدافع محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي.

كما تعرض الثنائي، أحمد الشيخ وجيرالدو لإصابات مختلفة خلال المباراة، ولم تتضح الرؤوية حتى الآن بشأن مشاركتهم في اللقاء.

كما يغيب حسين الشحات ومحمد محمود بسبب الإصابة، بينما يغيب محمود عبد المنعم كهربا عن اللقاء، نظراً للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر.