رياضة | مباريات النصر الودية استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مباريات النصر الودية استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويخوض النصر أولي مبارياته التحضيرية بعد توقف لأكثر من أربع اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا أمام البنك الاهلي بعد غدا الأربعاء علي ملعب النصر ثم يواجه فريق سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم وتم الاتفاق مع فريق بتروجيت لأداء مباراة يوم 31 اغسطس الجاري .
ويسعي النصر لإكساب اللاعبين حساسيات المباريات بعدما اطمأن علي الجانب البدني من خلال تدريبات شاقه ومكثفة لرفع لياقة اللاعبين .
وأكد سيد عبد علي أن النصر سيخوض مبارياته الخمس المتبقية في الدوري بهدف الفوز والمنافسة علي القمة أو احتلال أحد المراكز المقدمة .
واضاف عيد أن فترة الإعداد الحالية تعد ضمن التخطيط للموسم القادم خاصة وأنه من المتوقع أن يحدث تلاحم في الموسمين وأنه استغل الفترة الحالية بشكل جيد في إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا مع اداء سلسلة من المباريات .