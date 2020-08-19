رياضة | جاسوس في الزمالك.. وأمير مرتضى يبحث عنه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جاسوس في الزمالك.. وأمير مرتضى يبحث عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية اليوم مفاجأة كبيرة بشأن وجود جاسوس داخل نادي الزمالك يفشي أسراره خارج أسوار الفارس الأبيض.

وبدأ أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك في فتح تحقيق بشأن تصريحات خالد جلال المدير الفني لنادي مصر عن وجود جاسوس في الفارس الأبيض.

خالد جلال بعد مباراة الزمالك واف سي مصر قال في تصريحاته إنه تلقى معلومات من داخل إدارة الأبيض قبل مواجهة الفريقين أن الفرنسي باتريس كارتيرون سيلعب بعدد كبير من الناشئين.

وكان نادي مصر فرض التعادل السلبي على نظيره الزمالك أمس الثلاثاء بدون أهداف في المواجهة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز.