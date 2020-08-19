رياضة | برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلى عن لويس سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية اليوم أن نادي برشلونة مستعد للتخلي عن مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

ووفقا للصحفي الإيطالي الرياضي الموثوق، فابريتسيو رمانو، فإن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، لم يذكر اسم سواريز عندما تحدث عن اللاعبين الذين لن يرحلوا عن النادي هذا الصيف.

وأوضح رومانو، أن إدارة النادي الإسباني، لن تتردد في التخلي عن المهاجم الأوروجوياني البالغ من العمر 33 عاما، إذا تلقت عرضا مناسبا.

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وبحسب تقارير صحفية، فإن نادي أياكس، الذي سبق للأوروجوياني أن دافع عن ألوانه بين العامين 2007 و2011، تواصل مع وكيل أعمال سواريز، كما تلقى اللاعب عروضا من أندية أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

وانضم سواريز لبرشلونة عام 2014 قادما من نادي ليفربول، ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني يمتد حتى 30 يونيو 2021.

وخاض سواريز في الموسم المنصرم، 28 مباراة مع "البارسا"، بما فيها المواجهة الأخيرة التي خسرها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وسجل 16 هدفا وصنع ثمانية أهداف أخرى لزملائه.