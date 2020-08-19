شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تنظم لقاء «أون لاين» ضمن برنامج تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حرص الوزارة على تنظيم لقاءات متنوعة في كافة المجالات لتأهيل وتنمية الوعي لدي الشباب، تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية بتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وفي إطار توجيهات الدولة نحو تمكين الشباب واستثمار القدرات الشبابية وإعدادهم على مكافحة الفساد.

وفي هذا السياق تنظم الشباب والرياضة، لقاء للشباب ضمن برنامج «تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تستضيف فيه السيد العميد إسلام وجيه بهيئة الرقابة الإدارية، أون لاين عبر برنامج زووم، ويتم بث اللقاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

ومن ناحية أخرى تطلق وزارة الشباب والرياضة برنامج «إدارة الأزمات وحل المشكلات» أون لاين على برنامج زووم، خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 21 سبتمبر المقبل، وتبدأ المحاضرات فيها من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً، بإجمالي 27 دورة.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على إعداد جيل من الشباب قادر على إدارة الأزمات والوصول لأكبر عدد من الشباب وزرع قيم الولاء والانتماء فيهم والخروج بحلول عملية وعلمية للمشكلات الراهنة التي تواجه الشباب، وسيتم بث البرنامج عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.