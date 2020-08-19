شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبي الزمالك في حالة الفوز علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مكافأة خاصة للاعبي الفريق، في حال تحقيقهم الفوز على الأهلي.

ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، السبت، على أرض ستاد القاهرة. ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.

ويسعي الزمالك، لتحقيق الفوز على الأهلي، واستعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع فريق مصر.