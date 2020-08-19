شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون بيكر يكشف أهداف ليفربول في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أن قوة فريقه تتجدد كل موسم، مشيرًا إلى رغبتهم القوية في الحفاظ على لقب البريميرليج، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

وقال «أليسون»، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أن قوتنا تتجدد كل موسم، الشعور الرائع الناتج عن الفوز بالبطولات يمنحك الرغبة في الفوز مرة أخرى، لقد توجنا بدوري أبطال أوروبا، وسنسعى لتحقيق ذلك مرة أخرى، لقد حصدنا لقب الدوري الإنجليزي، وسنسعى لتكرار ذلك أيضًا".

وأضاف: "لقد فزنا أيضًا بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، لكنها خطوة تلو الأخرى، الآن لدينا الاستعدادات قبل الموسم، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في هذه اللحظة".