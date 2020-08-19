شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال دوري مراكز الشباب للصم بمطروح وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استكمال منافسات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم»، بعد توقف المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة كورونا.

وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري حتي 4 سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم التي وضعتها الوزارة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4 مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، ضمت المجموعة الأولى محافظات «القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج» وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات «المنيا، أسوان، الدقهلية، الأقصر، قنا، بني سويف» وأقيمت بمحافظة البحر الأحمر، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات «الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس» وأقيمت بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات «الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الإسكندرية، مطروح» وتستكمل منافساتها بمحافظة مطروح قبل انطلاق دور الثمانية.

وتستكمل منافسات المجموعة الرابعة والأخيرة بالجولة الرابعة من المجموعة، حيث يلتقي منتخب البحيرة مع منتخب الغربية ويلتقي منتخب مطروح مع منتخب المنوفية ويلتقي منتخب الإسكندرية مع منتخب شمال سيناء، فيما يلتقي في الجولة الخامسة والأخيرة منتخب مطروح مع منتخب الإسكندرية ويلتقي منتخب شمال سيناء مع منتخب البحيرة ويلتقي منتخب المنوفية مع منتخب الغربية.

وتأهل عن مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي.

ومن المقرر أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بمحافظة مطروح.

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