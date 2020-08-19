شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن عن مسابقة «وجوه من بلدي» في التصوير الفوتوغرافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن تنظيم مسابقة فنية «وجوه من بلدي» في مجال التصوير الفوتوغرافي «online» للشباب، بهدف توثيق ونشر الوجوه المصرية والزي التقليدي الخاص بكل محافظة مصرية.

وبالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل في أن يكون المتسابق من المرحلة السنية من 18- 35 عاماً، وأن تكون الصورة أصلية وليست مقتبسة من أي مصدر وفي حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق، ويجب ألا تكون الصورة قد شاركت في أي مسابقة للتصوير الفوتوغرافي من قبل، كما يجب ألا تقل جودة الصورة عن 3000 بيكسل للضلع الأكبر بأي حجم بدون توقيع أو كتابة أي نصوص مكتوبة على الصورة، ويشترط أن تكون الصورة تعبر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المشارك ويسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصورة بشرط ألا يؤثر على مصداقية أو أصالة الصورة، ويسمح لكل متسابق بالمشاركة بصورة واحدة فقط وأن تكون بصيغة «TIFF» أو «JPEG».

ويتم ارسال الصور المشاركة على البريد الألكتروني لمدة شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة، وترسل معها بيانات المشارك (الاسم، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، المحافظة)، ويلتزم المتسابق بتقديم الصورة الأصلية في حال طلبها على بوابة مصر للشباب والرياضة.

أما جوائز المسابقة، فيحصل المركز الأول على 2500 جنيه، والمركز الثاني 1750 جنيه، والمركز الثالث يحصل على 1250 جنيه، بالإضافة إلى تسليم شهادات تقدير للأعمال المميزة.

وتتضمن لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة حنان محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الفوتوغرافية والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والدكتور هشام مرعي أستاذ مساعد بقسم الفوتوغرافية والتليفزيون بنفس الكلية.

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