شكرا لقرائتكم خبر عن وايت لوديويجبيس مديرًا فنيا مؤقتًا لمنتخب الطواحين خلفًا لـ«كومان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المدرب المساعد دوايت لوديويجيس سيتولى مسؤولية المنتخب الأول بشكل مؤقت، بعد أن رحل رونالد كومان عن تدريب الفريق ليتولى المسؤولية في برشلونة الإسباني.
كان تولى كومان، 57 عامًا، تدريب المنتخب الهولندي منذ عام 2018 وقاد الفريق إلى نهائي دوري أمم أوروبا 2019 والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
ويعود المنتخب الهولندي إلى المنافسات من جديد عبر دوري الأمم بمواجهة نظيره البولندي في أمستردام في الرابع من سبتمبر المقبل، ثم يواجه المنتخب الإيطالي بعدها بثلاثة أيام. فيما قال «كومان» إنه كان شرفًا له أن يدرب المنتخب الهولندي، وتوقع «مستقبلًا جميلًا» للفريق.
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