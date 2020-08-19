شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق الرابحة لـ«كارتيرون» و«فايلر» في القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على عدد من اللاعبين البارزين بكلا الفريقين.
وركز المدرب الفرنسي للقلعة البيضاء التدريبات على منح تعليمات خاصة إلى الثلاثي فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى محمد باعتبارهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها في تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة المقبلة.
وفي المقابل، يخطط رينيه فايلر للاعتماد على الثلاثي جونيور أجاي ومحمد مجدي قفشة ومروان محسن مهاجم في مواجهة فريق أمام الزمالك.
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