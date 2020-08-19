شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تدرس فتح تحقيق في حقن «الشيخ» بالمسكنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فتح تحقيق في واقعة حقن أحمد الشيخ بحقنة مسكنه للمشاركة في مباراة أسوان الأخيرة، والتى تسببت في إصابتة في كاحل القدم لعدم تمام شفائه.

وينتظر أن تستدعى اللجنة الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، لمناقشته في أزمة كثرة الإصابات التي تضرب الفريق، خصوصًا للعناصر التي تتجدد إصابتها وحقيقة حقن اللاعبين بالمسكنات قبل شفائهم.

كذلك، تعكف اللجنة على تعديل بعض بنود لائحة الفريق لتكون تحفيزية خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والأفريقي.