مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك قبل القمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لفريقه قبل لقاء القمة أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل، في الدوري الممتاز من أجل تحفيزهم حتى يحقق الفريق النقاط الثلاث للمباراة.
ويرى «منصور» أن الفوز على الأهلي في مواجهة القمة سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال.
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