ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وفوز الأهلي في الجولة 20

كتب: ضياء السقا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره نادي مصر سلبيا بدون أهداف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على أسوان بثلاثية نظيفة، مساء الإثنين، ضمن نفس الجولة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 20:

1-الأهلي 56 نقطة.

2-الزمالك 39 نقطة.

3-المقاولون العرب 37 نقطة.

4-بيراميدز 36 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-سموحة 27 نقطة.

7-إنبي 26 نقطة.

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8-الانتاج الحربي 24 نقطة.

9- حرس الحدود 22 نقطة.

10-الاسماعيلي 22 نقطة.

11-الجونة 21 نقطة.

12-المصري 20 نقطة

13-مصر المقاصة 20 نقطة.

14-أسوان 19 نقطة.

15-طلائع الجيش 18 نقطة.

16-وادي دجلة 18 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 13 نقطة.