شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق: تدربت مع بطل العراق خلال التوقف قبل العودة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى العراقى همام طارق، لاعب وسط الإسماعيلى، سعادته بالعودة مجدداً لصفوف الدراويش بعد نهاية تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا، وقال همام طارق فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "العالم كله عانى ومازال يعانى من هذا الفيروس الذى أتمنى أن ينتهى سريعاً وتعود الحياة لطبيعتها من جديد".

وأضاف الدولى العراقى، "أشتاق كثيراً للفريق وزملائى ونتطلع أن نعود فى أفضل صورة ممكنة نسعد بها جماهيرنا الكبيرة التى لا تتوقف عن مساندتنا بشكل كبير، وأود أن أشكرهم عن حبهم لى، كنت أتدرب ضمن صفوف فريقى السابق القوة الجوية العراقى من أجل الحفاظ على جاهزيتى بشكل مستمر، الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى جوميز وضع لى برنامجا تدريبيا مكثفا يتضمن تدريبات على فترتين سعيا للوصول للمستوى البدنى المأمول”.

وأنهى المهاجم العراقى تصريحاته قائلا، "أشكر مجلس الإدارة واللاعبين وأتمنى لهم التوفيق فى لقاء وادى دجلة الذى سيقوم بنقل الفريق لعدة مراكز متقدمة فى حال حصد الثلاث نقاط".

ووضع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، برنامجاً تدريبياً للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدورى، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادماً من الإمارات بعد فترة غياب فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهما حتى الآن.

وتختتم اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام، حيث يواجه الإسماعيلى نظيره وادى دجلة مع دقات الثامنة مساء باستاد الإسماعيلية فى مواجهة مثيرة تشهد الظهور الأول للدراويش بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، لاسيما بعدما انسحب المصرى البورسعيدى من مواجهة الفريق الأصفر فى الجولة الماضية بسبب إصابات كورونا فى صفوفه ليقرر اتحاد الكرة إعادة المباراة فى وقت لاحق.

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وكان آخر ظهور للإسماعيلى بالمسابقة المحلية فى 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق قبل توقف الدورى، فيما فاز وادى دجلة على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.