شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يُثير أزمة فى قطاع الناشئين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أزمة كبرى خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إكرامى الشحات، المشرف العام على حراسة المرمى فى القطاع، فقد تجاهل بعض مدربى القطاع مُصافحة إكرامى الشحات مؤخراً خلال وجوده هناك بسبب موقفه من أزمة رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق.

وكان الإعلامى أحمد شوبير كشف كواليس جديدة فى أزمة رحيل رمضان صبحى لاعب هدرسيفيلد الإنجليزى، وقال فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لما كلمت رمضان صبحى أفهم منه سبب رحيله عن الأهلى قالى إنه زعلان أن الأهلى دفع مبالغ كبيرة فى شراء حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ورديت عليه قولتله وأنت مالك يابنى بالشحات وطاهر ، من حق أى فريق يدعم صفوفه والأهلى مقصرش معاك رغم أن اشترى لاعيبة كتير بس بردو قدملك العرض الاغلى فى تاريخ القلعة الحمراء".

وأضاف شوبير، "رمضان صبحى كان بيكلمنى وبجواره شريف إكرامى ، وقالى ياكابتن أنا اتصلت بالكابتن محمود الخطيب عشان أبلغه أنى هلعب لبيراميدز خاصة أنه قعد معايا وهو مش بيقعد مع اللاعيبة خالص بشكل منفرد إلا لما بيجتمع معانا فى النادى كلنا ، وللاسف مردش عليا فكلمت أمير توفيق بلغته انى خلصت فى بيراميدز بنسبة 80 %".

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وتابع شوبير، "ياجماعة نادر شوقى انفصل عن رمضان صبحى ، ورمضان أصبح ليه وكيل جديد هو على صقر وهو للى ميعرفش "أبن خالة نادر شوقى"، وبقول للأهلاوية مش عايزين هجوم وتجريح نقفل الملف ونفتكر أى لحظة حلوة للاعب فى النادى".

وأضاف شوبير، "هدرسيفيلد الإنجليزى لن يعاقب رمضان صبحى لأنه عايز يبيعه ويستفيد بالفلوس من الآخر، وسر تأخير إعلان انتقال رمضان لبيراميدز هو رغبة الناديين فى حسم الصفقة بأعلى عرض سواء للنادى الإنجليزى وبأقل قيمة مناسبة لبيراميدز، مسألة وقت وشطارة فى التفاوض بس".