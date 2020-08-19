شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: أرهقنا الأهلى.. ونحتاج فوزا واحدا يمنحنا الثقة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن فريقه قدم عرضاً قوياً أمام النادى الأهلى فى مباراة الجولة 20 رغم الخسارة بثلاثية، مضيفاً فى تصريحات صحفية، أن أبناء الجنوب يلعبون على الفوز فقط أياً كان المنافس، وهذا ما أثبته أداء اللاعبين أمام الأهلي.

وأضاف كشري، أن أسوان أرهق النادى الأهلى فنياً وبدنياً خلال المباراة الأخيرة، ويحتاج اللاعبون فقط لتحقيق فوز واحد على الأقل يمنحهم الثقة والاستقرار من أجل بدء مسيرة أكثر تميزاً بالإيجبشيان ليج، مشدداً على أن الفريق لم يكتمل حتى الآن، وبعد عودة المصابين سيكون هناك وفرة عددية ومرونة تكتيكية مع توالى المباريات.

وأشار كشرى إلى أن هناك تباين مستوى بين كل فرق الدورى من مباراة لأخرى للتوقف الطويل وصراع الجميع مستمر لآخر نقطة، مشدداً على أن أسوان يملك ناشئين يستحقون الفرصة واللعب سيحصلون على الفرصة فى المقبلة.

Advertisements

ويخضع فريقا المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، وأسوان بقيادة أحمد كشرى للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم، الأربعاء، قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة بين الفريقين فى الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمعهما مساء الجمعة المقبلة على ملعب اتحاد الشرطة.

وكان اللقاء الذى جمع الفريقين فى الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفى ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدورى العام مرتين، وتعادلا فى المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفى المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.

فى سياق متصل، أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية. وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.