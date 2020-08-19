سيدات "سلة" النصر يلتقى مع مركز شباب سموحة فى رحلة الصعود للممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادى النصر "آنسات" أول لقاءات الدورة المجمعة الأولي بدوري الدرجة الثانية والمؤهلة للدورى الممتاز، عندما يلتقى مع فريق مركز شباب سموحة يوم الجمعة المقبل بنادى الطيران، وأكد سامح علي رئيس الجهاز أن الفريق جاهز بقوة والجميع يعمل على قدم وساق من اجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز بعدما قدم النصر موسما قويا فى ظل دعم إدارة النادى برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق ومساندته للفريق بشكل قوي وحسن إسماعيل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق. وقال سامح علي إن الفريق بدأ التدريبات منذ أسابيع بعد توقف لأكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا ، وتم تنفيذ برنامج تدريبى مكثف للوصول للمستوى المطلوب قبل خوض مباريات الدورة المجمعة. وتضم قائمة الفريق هاجر شريف على والاء مصطفى وسلمى عيسى وندى فتحى ومرام السيد وغادة محمد رضا وسارة ناصر وخديجة الجوهرى وفاطمة احمد ومريم الشوربجى وبسمة شريف وحبيبة هانى ومريم محمد وميرولا ميلاد. Advertisements ويقود الفريق سامح علي رئيس الجهاز وكريم متولى مدير فنى وعصام عبد اللطيف مدرب وفهد محمد مدرب ومحمود سمير مدير اداري ودينا محمد اداري ومازن محمد مخطط أحمال وريم السيد طبيب.

فريق كرة السلة بنادي النصر

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