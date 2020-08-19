شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلي يراقب محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلى يفكر بجدية فى التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق وصانع ألعاب مصر المقاصة الحالى، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "محمد إبراهيم قد يكون صفقة قادمة للنادى الأهلي، ورغم أنه ينتمى للنادى الزمالك، ولكن الفريق الأحمر فى احتياج للاعب".

وأضاف الصقر، "اللاعب ظهر بشكل جيد فى المباريات السابقة مع مصر المقاصة وتحسن بدنيا بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن لجنة التخطيط بالنادى الأهلى تراقب محمد إبراهيم، وبعد رحيل رمضان صبحى قد يكون الفريق فى حاجة لوجوده فى مركز الجناح أو صانع الألعاب مع محمد مجدى قفشة".

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وأوضح أحمد حسن أنه "قد يكون هناك لاعبين معارين فى الأهلى مثل ناصر ماهر وعمار حمدى، لكن خبرات محمد إبراهيم تعطيه الأفضلية فى مركز صانع الألعاب، مشيرا إلى أن المفاوضات قد تتم بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة".

وعن مباراة القمة، أكد أحمد حسن أن الأهلى يمر بظروف صعبة للغاية قبل لقاء الزمالك، فى ظل الإصابات والغيابات العديدة، ولكن المباراة لها حسابات خاصة ولا يمكن التكهن بنتيجتها مطلقا، قائلا، "الزمالك يضم وفرة من اللاعبين فى كل المراكز، هناك حلول كثيرة أمام باتريس كارتيرون، فى كل المراكز".

وأضاف الصقر، "أحيى كارتيرون على الدفع باللاعبين الناشئين، خاصة أن مسابقة الدورى ستكون فرصة لديه من أجل اكتشاف لاعبين جدد، وظهر عدد من الناشئين بلاعبين مميزين، أما لقاء الأهلى والزمالك فهو صعب كالعادة، ولكن الزمالك مكتمل الصفوف فى كل المراكز، وليس لديه غيابات مؤثرة عكس الأهلى الذى يعانى من إصابات عديدة وغيابات فى كل المراكز داخل الملعب".