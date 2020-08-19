شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يغازل زوجته: عيد ميلاد سعيد دودو حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على تهنئة زوجته قدرية بعيد ميلادها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وكتب إمام عبر صفحته، "كل سنة وإنتى طيبة دودو حبيبتى"، حيث دائما ما يحرص نجم الزمالك على الإحتفال بأسرته فى جميع المناسبات خاصة زوجته وبناته.



حازم إمام و زوجته

وبدأ حازم إمام مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993/1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995.

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لم يقتصر مشوار اللاعب الشاب على الأندية المحلية فقط، بل خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.

حصد حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003.