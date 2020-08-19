شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: أجندة الفيفا الجديدة تهدد الأهلي والزمالك والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكـد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، أن هناك أزمة كبيرة بعد التعديلات التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الأجندة الدولية، وقال أحمد مجاهد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أقر بعض التعديلات الجديدة، بعد ظروف فيروس كورونا، وكانت هناك أجندة دولية، وتم إبلاغ الاتحادات القارية بإلغاء المباريات ما عدا قارة أوروبا".

وأضاف مجاهد، "المنتخبات غير الأوروبية لن تستطيع السفر إلى أوروبا للمشاركة فى مباريات هناك، ولكن يتم الاكتفاء باللاعبين المحليين فقط، أما الاتحاد الأفريقى فقد يترك شهر أكتوبر للاستعداد، وفى نوفمبر من المحتمل أن يكون خلالها مباريات لتصفيات بطولة كأس العالم".

وأكد مجاهد أن " الأهلى والزمالك سيواجهان الوداد والرجاء فى أفريقيا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، وقد تكون هناك فترة توقف إجبارية إلا لو تم إهمال المنتخب الأول".

وتابع عضو الجبلاية السابق، "المنتخب من المفترض أن يتجمع فى شهر أكتوبر أم هل سيخوض تصفيات كأس العالم فى نوفمبر بشكل مباشر"، موضحا أنه من المستحيل إنهاء الدورى فى شهر أكتوبر المقبل، فى ظل وجود ضغط مباريات كبير فى المباريات المحلية والأفريقية، ثم ضغط آخر لمباريات ومعسكر منتخب مصر".

وقرر فيفا عدم إقامة فترة التوقف الدولى المقبلة فى موعدها، ليتم ترحيلها وإقامتها فى الفترة من 24 يناير إلى 1 فبراير من عام 2022 لكل الاتحادات القارية، باستثناء الأوروبي.

وأوضح فيفا التعديلات فى ثلاث نقاط جاءت كالتالي:

- ترحل فترة التوقف من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2020 إلى الفترة من 24 يناير لمطلع فبراير 2022 لكل الاتحادات باستثناء الأوروبي، وهذا يعنى عدم وجود إلزام على اللاعبين بالاستدعاء من جانب اتحاداتهم فى سبتمبر 2020.

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- فترة التوقف الجديدة ستكون فى يناير 2022 لوجود كأس أمم أفريقيا بها، وسيتم تحديد مواعيد دقيقة لها لاحقًا.

- المواعيد الجديدة لكأس كونكاكاف 2021 "أمريكا الشمالية والكاريبي" ستكون المراحل التهيدية من 2 إلى 6 يوليو 2021، والدورة النهائية من 10 يوليو إلى 1 أغسطس 2021، مع استدعاء إلزامى للاعبين يبدأ من 28 يونيو 2021.

وأكد أحمد مجاهد أن هناك عدة حلول لإنهاء الموسم الحالى بأسرع وقت، خاصة بعد التعديلات التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الأجندة الدولية، وقال مجاهد، "استكمال الموسم الحالى تدمير للمنتخب المصرى، وللمواسم القادمة، وكذلك مباريات الدرجات الثانية والثالثة ومراحل الناشئين".

وأضاف مجاهد، "منذ 10 مارس وهناك لاعبون يجلسون فى منازلهم، الناشئون لم يلعبوا منذ شهور، ما يحدث حاليا أمر غريب جدًا، فالدورى الحالى قد ينتهى فى شهر ديسمبر القادم، فى ظل الضغوط العديدة".

وتابع مجاهد، "لابد أن تعقد جلسة مع الأمن لإقامة المباريات التسعة الخاصة بالدورى فى نفس اليوم، لأن إقامة المباريات إقامتها على 3 أيام أمر مجهد للغاية".

وأضاف: "التنسيق مع باقى الملاعب، وضرورة تشغيل باقى الاستادات مثل الكلية الحربية واستاد اسوان وغيرها.

وأردف:" لا جدال على ضرورة إقامة معسكر لمنتخب مصر فى اكتوبر المقبل".