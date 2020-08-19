شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يبحث تثبيت التشكيل أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، عن تثبيت تشكيل الفريق أمام وادى دجلة فى اللقاء المقرر بينهما الأحد المقبل ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى، والتى يسعى فيها زعيم الثغر لاستغلال سلسلة النتائج الجيدة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والتقدم خطوة نحو المنافسة على المربع الذهبى.

وكان الإتحاد السكندرى استهل مشواره عقب عودة النشاط الرياضى بمواجهة الزمالك ونجح فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله رغم الغيابات الكثيرة التى واجهها الفريق قبل تلك المباراة بغياب 9 لاعبين دفعة واحدة، وفى المباراة الثانية استطاع أيضا التعادل خارج ملعبه أمام الجونة بنفس النتيجة ليستمر فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

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طلب الأوغندى إيمانويل أكوى مهاجم الاتحاد السكندرى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى رافضا العودة لزعيم الثغر لاستكمال تعاقده مع النادى بعد سفره فى شهر مارس الماضى إلى بلاده بناءً على رؤية طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى .

ويدرس مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الموقف القانونى تجاه اللاعب، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد لمدة موسمين مقبلين، ومن المقرر أن يعقد طلعت يوسف جلسة مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد لاتخاذ موقف نهائى بشأن إيمانويل أكوى.

ورفض اللاعب العودة لصفوف الاتحاد السكندرى لاستكمال الموسم بالرغم من تألقه وانسجامه مع الفريق قبل رحيله مطالبا مجلس الإدارة بالموافقة على رحيله دون أى شكاوى حتى يسمح له الانتقال لأى نادٍ بسهولة خلال الميركاتو الصيفى.