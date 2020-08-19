شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يخضعون لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقياة عماد النحاس، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم، الأربعاء، قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع فريق أسوان فى الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمعهما مساء الجمعة المقبلع بملعب اتحاد الشرطة، وذلك قبل انطلاق مران الفريق بالجبل الأخضر.

وكان اللقاء الذى جمع الفريقين فى الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفى ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.

في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية. وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.

وأضاف عبد الغنى، جميع الفرق متساوية فى الحظوظ بعد استئناف النشاط، وإذا ضغطنا على أنفسنا واجتهدنا قليلاً يمكن حصد وصافة الدورى بسهولة جداً، موضحا أن الإنتاج الحربى فريق جيد للغاية ولديه العديد من العناصر المميزة، واستطاع أن يجارى الأهلى متصدر الدورى، ولديه مدرب مخضرم وهو مختار مختار، ونحن نحترم الفريق جداً، ولكننا أيضاً لن نفرط فى نقاط اللقاء للحفاظ على مركزنا فى ظل اشتعال المنافسة.

Advertisements

وأكد عبد الغنى أن المقاولون يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا يتعرض الفريق لموقف صعب مثل النادى المصرى بعدما اجتاح الفيروس العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز ألفنى وحال دون قدرتهم على المشاركة فى المباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا في 11لقاء وتعادلوا في 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.