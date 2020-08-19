شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: الأفضلية فى مباراة القمة للزمالك.. والأهلي يلعب بتشكيل اضطرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر سيتأثر بالغيابات والإصابات العديدة التى ضربت عناصر الفريق فى لقاء أسوان، علاوة على رحيل أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة، وقال ميهوب في تصريحات عبر "ملعب الصقر" المُذاع على راديو مصر، "هناك غيابات وإصابات كثيرة وكلها مؤثرة للأهلي، علاوة على رحيل رمضان صبحى، وغياب حسين الشحات وإيقاف محمود كهربا، وجيرالدو الذى أصيب فى المباراة السابقة، الأمر صعب للغاية، وتعويضهم سيتطلب تغير مراكز بعض اللاعبين".

وأضاف ميهوب، "من الوارد أن يلعب محمد هانى فى مركز الجناح أمام الزمالك، وارد أن يغير فايلر طريقة اللعب، وقد يشارك وليد سليمان أساسيا على الطرفين، فى ظل امتلاكه الخبرات وحالته البدنية جيدة، مباراة الأهلي والزمالك تحتاج لاعبين قادرين على تحمل الضغوط".

وتابع نجم الأهلى السابق، "فايلر يجب أن يفكر فى الدفع بالسنغالي آليو بادجي فى لقاء الزمالك، خاصة بعد هدفه أمام أسوان، وستكون المباراة دافع له للظهور بشكل جيد أمام جماهير النادي الأهلي، وقد تكون المباراة بمثابة شهادة ميلاد للاعب مع الفريق"، وأضاف:" يجب استغلال الحالة النفسية لبادجي، وقد يكون بمثابة مفاجأة فايلر في لقاء الزمالك، والكل يريد دائما المشاركة في مباريات القمة، ويسعى للظهور بشكل طيب".

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وأكد علاء ميهوب أن الزمالك مكتمل تماما قبل مواجهة القمة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بقيام باتريس كارتيرون بإراحة نجوم الفريق أمام إف سي مصر والتفريط في نقاط المباراة، وقال ميهوب، "الزمالك صفوفه مكتملة تمامًا، ومباراة الأمس فوجئت بقيام باتريس كارتيرون بإراحة كل نجوم الفريق، وفرط في نقاط مواجهة نادي مصر، لكن المدرب فكر في لقاء القمة بشكل كبير".

وأضاف ميهوب، كارتيرون شعر أنه قد يفوز فى أى وقت على نادى مصر، خاصة أنه ليس المنافس القوى، وأعتقد أنه فكر كثيرا في لقاء الأهلي، أما مباراة القمة فتأثيرها معنوى على الجماهير، وكذلك مشاركة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا، فالفريق الذى سيفوز سيلعب البطولة الأفريقية بشكل قوى، حيث سيكون فائزاً على منافسه فى الدورى"، مؤكدا أن "الزمالك له الأفضلية من العناصر، والأهلي سيلعب بتشكيل اضطرارى ولكن أى لاعب فى الفريق الأحمر سيشارك سيقدم مستوى جيدا، لدى ثقة كاملة فى لاعبي الأهلي".

وتابع ميهوب، "لاعبو الفريقين لم يصلوا للحالة الفنية العالية، ولكن بدنيا الأمر مطمئن، فى الأهلي والزمالك، وكان لابد من عودة مسابقة الدورى المصرى، واستكمال البطولة حتى لو كان هناك بعض الأضرار".