شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. نبيل محمود نجم الزمالك: أفضل الأكل البدوى.. وبحب الزعيم وبشجع الريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم نبيل محمود نجم الزمالك الأسبق والذى قاد الرجاء المطروحى للصعود لدورى الأضواء من قبل .

* ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

مشاهدة المباريات الأوروبية.

* ما الأكلة التى تفضلها؟

الأكل البدوى.

* من نجمك المفضل؟

عادل إمام "الزعيم".

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* من مطربك المفضل؟

أم كلثوم.

* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

رجل أعمال.

* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

* من لاعبك المفضل في كرة القدم والنادي الذي تشجعه عالميا؟

رونالدو - ريال مدريد.