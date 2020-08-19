شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى لحمادة صدقى فى عيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا كابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة صورة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك وبصحبته حمادة صدقى المدير الفنى للفريق وعدد من الأصدقاء وتورتة معلقا عليها "كل سنة وأنت طيب يا كابتن حمادة"، واحتفل أحمد ناجى بصحبة الجهاز المعاون لفريق سموحة وبعض الأصدقاء بعيد ميلاد حمادة صدقى بعد إعداد تورتة خاصة للاحتفالية.

من ناحية أخرى احتوى حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة غضب أحمد الشيخ حارس مرمى الفريق الذى غادر آخر مباريات الفريق الودية أمام طنطا وطالب بفسخ تعاقده مع الفريق بعدما شعر بأنه غير متواجد بالفريق، خاصة أنه كان هناك وعد من أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الموج الأزرق للحارس بالمشاركة شوط على أقل تقدير خاصة وأن سموحه كان سيواجه طنطا فى مباراتين متتاليتين.

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وفور معرفة اللاعب أنه لن يشارك فى المباراتين غادر الملعب وحمل حقائبه ورحل مطالبا بفسخ تعاقده، مؤكدا للجميع أنه لن يعود مرة أخرى، إلا أن حمادة صدقى أجرى اتصالا هاتفيا بالحارس طالبه بالعودة محذرا إياه بعدم فعل هذا الأمر مرة أخرى، ومؤكدا أنه سيتغاضى عن هذا الأمر ولن يوقع أى عقوبات عليه وهو ما تفهمه اللاعب وعاد للتدريبات من جديد بعدما قام أحمد ناجى بإجراء مكالمة هاتفية أيضا لتهدئة الحارس.