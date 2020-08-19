شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدرس إعادة وليد سليمان لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الاستعانة بوليد سليمان للمشاركة أساسياً فى مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك سليمان بديلاً فى المباريات الثلاث التى خضاها الأهلى حتى الآن فى بطولة الدورى منذ استئناف المسابقة التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

وليد سليمان حل بديلاً فى مباريات الأهلى أمام إنبى والإنتاج الحربى وأسوان التى انتهت بالفوز 2/صفر والتعادل بهدف لمثله والفوز بثلاثية نظيفة على التوالي، وسجل الحاوى هدفاً فى مباراة أسوان الاثنين بالجولة العشرين لبطولة الدورى، ويرغب المدرب السويسرى فى الاسعانة بوليد سليمان فى قمة السبت المرتقبة رغم أنه أحد أهم الأوراق الرابحة فى الأهلى بل وبطولة الدورى حتى الآن، ويأتى تفكير المدير الفنى فى الاسعانة بوليد سليمان أساسياً بسبب شبح الإصابة الذى يُهدد مشاركة الثنائى جيرالدو وأحمد الشيخ فى اللقاء.

ويخضع أحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو لفحص طبى قبل انطلاق مران اليوم للتأكد من جاهزيتهما للتدريبات بعد شكوى الثنائى من الإصابة خلال مباراة أسوان حيث إشتكى الشيخ من إصابة فى كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام فى العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبى يتحدد فرص الثنائى فى المشاركة فى المران.

ويبدأ فريق الأهلى فى الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة أسوان مساء الاثنين فى الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، ويبدأ الأهلى مساء اليوم الاستعداد للقمة المرتقبة فى الجولة الـ21 لبطولة الدورى والتى يتطلع فيها الأحمر لتحقيق الفوز للأقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب المحلى، ويحتل الأهلى قمة الدورى حالياً برصيده إلى 56.