الإسماعيلى يُجهز همام طارق ببرنامج مكثف لمنافسات الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، برنامجاً تدريبياً للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدورى، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادماً من الإمارات بعد فترة غياب فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهما حتى الآن.
وتختتم اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام، حيث يواجه الإسماعيلى نظيره وادى دجلة مع دقات الثامنة مساء باستاد الإسماعيلية فى مواجهة مثيرة تشهد الظهور الأول للدراويش بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، لاسيما بعدما انسحب المصرى البورسعيدى من مواجهة الفريق الأصفر فى الجولة الماضية بسبب إصابات كورونا فى صفوفه ليقرر اتحاد الكرة إعادة المباراة فى وقت لاحق.
ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 4 وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.
وطالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادى الإسماعيلى لاعبيه بتحقيق الثلاث نقاط على ملعبهم لبداية خطة تحسين مسار الدراويش في البطولة المحلية ، ويغيب عن الاسماعيلى في مواجهة اليوم محمود عبد العاطى دونجا للإصابة والتونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو لعدم عودتهم للقاهرة من بلادهم حتى الآن منذ تجميد النشاط الكروى في مارس الماضى.
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