شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. صفعة جمال حمزة لزميله بالزمالك تناقلتها شاشات التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قد تشهد فى مباريات كرة القدم حدوث الكثير من المشادات بين اللاعبين فى أرضية الملعب، نتيجة الحماس والإثارة داخل الملعب، لكن فى الأغلب يكون حدوث هذه المشاهد بين لاعبى الفرق المنافسة، ولكن أن يحدث مثل هذا المشهد بين زميلين من فريق واحد على مرأى ومسمع من الجماهير فهو أمر ليس بالمُعتاد فى الساحرة المستديرة، إلا أن نادى الزمالك يمتلك واحدة من أشهر هذه اللقطات، وتحديدًا عندما صفع جمال حمزة، مهاجم الأبيض الأسبق، زميله بالفريق البرازيلى ريكاردو فى مشهد تناقلته شاشات التليفزيون.

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وقال جمال حمزة عن كواليس هذا المشهد، "مشادتى مع ريكاردو البرازيلى بدأت فى الملعب واستمرت حتى غرف خلع الملابس، بداية الأمر كانت الكرة معى ونلعب أمام المحلة فى المحلة موسم 2008، وهو يركض بجوارى فمررت الكرة إلى لاعب أخر وجدته منفعلًا تمامًا لأننى لم ألعب الكرة له فتعجبت كثيرًا".

وأضاف حمزة، "لم أكن أعلم أنه ينفعل على، فسألته هل تتحدث إلى؟ فقال نعم، فصفعته على وجهه وهذا ما ظهر فى التلفاز، لكننا واصلنا المشادة بغرف خلع الملابس، وكل اللاعبين اشتركوا فى ضربه بغرف خلع الملابس، لكن المدير الفنى كان فى صفه تمامًا، وتم فرض عقوبة على أنا واللاعب، وكان لابد من ضرب ريكاردو، لأنك عندما تكون لاعبا محترما الكل يحبك، إنما عندما تتجاوز (لازم تاخد ألم) طبعًا، لكنه استمر معنا وخاض التدريبات لأنه انفعال ملعب."

ولعب ريكاردو للزمالك موسم 2008-2009 وخاض 6 مباريات فقط مع الفريق الأبيض.